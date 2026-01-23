Песков: РФ на переговорах в ОАЭ представят исключительно военные

Фото: kremlin.ru

Российская делегация на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будет состоять из представителей Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности", – уточнил он.

Время начала трехсторонней встречи будет определено по мере прибытия самих делегаций, указал представитель Кремля. Тем не менее переговоры пройдут в пятницу, 23 января, а при необходимости – и в субботу, 24 января.

Кроме того, в Абу-Даби ожидаются переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Ранее Владимир Путин дал конкретные инструкции российской делегации, которая отправилась на переговоры в ОАЭ. Это произошло после прошедших в Москве переговоров российского лидера с американской делегацией.

Переговорную группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.

