Суд ФРГ удовлетворил иск бизнесмена Усманова к изданию FAZ

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена.

Изданию было запрещено распространять несколько утверждений об Усманове. За каждый случай нарушения FAZ грозит штраф до 250 тысяч евро или административный арест на срок до шести месяцев и до двух лет в совокупности.

Поводом для разбирательства стала опубликованная в апреле 2023 года статья. По словам представителя бизнесмена, в числе запрещенных утверждений – заявления FAZ о якобы использовании Усмановым своего состояния "в интересах или по поручению Кремля". Также к запрету относятся утверждения о том, что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и вмешивался в редакционную политику газеты "Коммерсант".

Кроме того, судебный запрет коснулся ранее признанных ложными в России некоторых утверждений Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которые использовались для обоснования санкций Евросоюза и инициирования расследований против предпринимателя.

Ранее решения в пользу Усманова были вынесены по искам против изданий Forbes и Watson, Tagesspiegel, Exxpress, Blick и других СМИ.

В июне 2024 года Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Иск был подан после того, как банк направил серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях бизнесмена. Это, по его мнению, стало поводом для начала "политическимотивированных расследований против него" в Германии.