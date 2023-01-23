Миллиардер Усманов сообщил о выходе на пенсию – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Миллиардер Алишер Усманов попросил освободить его от членства в правлении Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

Как пояснили в РСПП, в заявлении Усманов в качестве причины своего решения указал выход на пенсию и отход от активной деятельности.

В мае прошлого года стало известно о разводе Алишера Усманова и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой. Рассмотрение дела о расторжении брака было назначено на 7 июня.

Говоря об этом известии, Винер-Усманова отмечала, что не планирует никак комментировать развод, если судебный процесс пройдет спокойно.



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