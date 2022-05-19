Винер прокомментировала развод с Усмановым

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что комментариев по бракоразводному процессу с бизнесменом Алишером Усмановым не будет, если все пройдет "тихо и спокойно".

"Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова разводятся. Рассмотрение дела о расторжении брака назначено на 7 июня. Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Винер – ответчиком.