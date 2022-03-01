Усманов приостановил полномочия президента Международной федерации фехтования

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Российский бизнесмен Алишер Усманов приостановил собственные полномочия на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается на сайте организации.

Усманов стал президентом FIE в 2008 году. Позднее он трижды переизбирался на этот пост.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.