Академик Онищенко: ожирение может сместить онкологию в списке самых опасных заболеваний

Ожирение вскоре может сместить онкологию в списке списке самых опасных неинфекционных заболеваний, сообщил ТАСС академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что так ожирение займет второе место. На первом сейчас находятся сердечно-сосудистые заболевания.

Академик обратил внимание на понимание ожирения – это не просто полнота, а медицинский диагноз, который все чаще ставят россиянам. Основная угроза, которую оно несет, – развитие сахарного диабета.

"Мы здесь находимся в первой, наверное, пятерке лидеров, где прирост людей с избыточным весом нарастает. Это фастфуд, на который мы подсели, это отсутствие режима питания. <…> Я уж не говорю о семейной культуре", – сказал Онищенко.

Онкология, находящаяся сейчас на второй позиции, по мнению академика, во многом является "порождением долгожительства" – чем выше средняя продолжительность жизни, тем больше риск возникновения раковых заболеваний.

Академик отметил, что до Великой Отечественной войны средняя продолжительность жизни в стране была около 47 лет, а сейчас – 74 года.

Говоря о лидерах рейтинга – сердечно-сосудистых заболеваниях, Онищенко назвал их "издержками цивилизации". Причину их широкого распространения он видит в хроническом стрессе, повышенной тревожности и малоподвижном образе жизни современных людей.

Ранее сообщалось, что в России начали применять отечественный препарат "Ракурс, 223Ra", который предназначен для лечения определенных видов рака, в основном при метастазах в костях. Лекарство было создано Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.