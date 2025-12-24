Кабмин РФ расширил перечень жизненно важных лекарств на восемь препаратов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России приняло решение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. В список было добавлено восемь новых препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований", – рассказал он.

По его словам, власти регулярно обновляют данный список. В начале 2025 года перечень был расширен на 18 новых наименований.

Большая часть из добавленных в список ранее препаратов применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Еще ряд – для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме или сахарном диабете.

Ранее кабмин в целом поддержал законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Мобильные пункты будут оборудованы на автомобилях и появятся в селах, где нет стационарных аптек, медорганизаций и различных ИП с лицензией на фармацевтическую деятельность.