Правительство одобрило идею федерального эксперимента с передвижными аптеками

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин в целом поддержал законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Власти призвали доработать документ с учетом указанных замечаний. Проект инициировал депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Изменения предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств".

По задумке мобильные пункты будут оборудованы на автомобилях и появятся в селах, где нет стационарных аптек, медорганизаций и различных ИП с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Те или иные регионы будут включаться в него по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

Такой передвижной пункт будет считаться "подразделением аптечной организации". При этом в нем будут продаваться не все лекарства. В частности, там нельзя будет купить препараты с долей этилового спирта свыше 25%, с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, а также с температурой хранения ниже 15 градусов.

В кабмине подчеркнули, что данная инициатива позволит улучшить снабжение лекарствами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, а также поможет оценить перспективы торговли препаратами в передвижных аптеках.

Ранее в Минздраве заявили о наличии полугодового запаса жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в стране. Наличие данных медикаментов на складах, в медучреждениях и аптеках активно отслеживается с начала СВО.

В начале ноября сообщалось, что столичный производитель лекарств увеличил объем выпуска продукции на 34% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Четверть объема была направлена на экспорт. В частности, поставки в страны СНГ выросли в 3,6 раз, достигнув 1,4 миллиона упаковок.