Движение возобновлено в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение вновь открыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира в сторону Московской области, а также на внутренней стороне кольца возле Смоленской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также вновь можно проехать на съезде с Оружейного переулка на внутреннюю сторону Садового кольца, по проспекту Мира в районе дома № 11 в сторону центра и по съезду с Третьего транспортного кольца (ТТК) на проспект Мира по направлению в область.

Ранее движение ограничили на участке ТТК – в районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовская недоступна одна полоса. Ограничения продлятся до 25 декабря.

До этого перекрыли участок местного проезда у дома № 40А по Нагатинской набережной. Ограничения связаны с проведением строительных работ и продлятся до 30 декабря 2028 года. Водителей просят заранее стоить альтернативные маршруты.

