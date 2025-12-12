Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 11:15

Транспорт

Движение возобновлено в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение вновь открыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира в сторону Московской области, а также на внутренней стороне кольца возле Смоленской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также вновь можно проехать на съезде с Оружейного переулка на внутреннюю сторону Садового кольца, по проспекту Мира в районе дома № 11 в сторону центра и по съезду с Третьего транспортного кольца (ТТК) на проспект Мира по направлению в область.

Ранее движение ограничили на участке ТТК – в районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовская недоступна одна полоса. Ограничения продлятся до 25 декабря.

До этого перекрыли участок местного проезда у дома № 40А по Нагатинской набережной. Ограничения связаны с проведением строительных работ и продлятся до 30 декабря 2028 года. Водителей просят заранее стоить альтернативные маршруты.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика