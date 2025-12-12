Минобороны заявило, что Ермак курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак контролировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину. Об этом на брифинге сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

Он пояснил, что подобные действия создают риски для изготовления "грязной бомбы" с последующим ее использованием "под чужим флагом".

"Он (Ермак. – Прим. ред.) лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию", – передает ТАСС слова Ртищева.

Ртищев также отметил, что украинские военные в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) применяют запрещенный хлорпикрин. Тайники со взрывными устройствами и боевым отравляющим веществом нашли на территории поселка городского типа Ракитное в Белгородской области.