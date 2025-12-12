Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Он высказался об этом в рамках выступления в Белом доме, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я бы хотел, чтобы это прекратилось... Такие вещи заканчиваются третьей мировой войной. И я сказал это на днях, я сказал, знаете, все продолжают играть в такие игры. Вы закончите третьей мировой войной", – подчеркнул Трамп.

В это же время украинский лидер Владимир Зеленский является единственным представителем Киева, которому не нравятся планы Вашингтона по урегулированию конфликта, указал американский президент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что текущие переговоры России и Штатов посвящены поиску долгосрочного урегулирования на Украине для устранения первопричин кризиса. Также он отмечал, что американская сторона говорила о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами.

