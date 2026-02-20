Собянин рассказал о научных проектах учеников московских школ

Фото: sobyanin.ru

В предпрофессиональных классах столичных школ в этом учебном году числятся 47 тысяч старшеклассников. Об их научных разработках в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Ученики не только углубленно изучают профильные предметы, но и работают в лабораториях вузов и научных центров, консультируются с учеными и знакомятся с реальным производством.

Мэр напомнил, что у предпрофессиональных классов более 400 партнеров среди университетов, колледжей и индустриальных компаний. Кроме того, ежегодно учащиеся представляют свои проекты на научно-практических конференциях, где работы проходят экспертизу специалистов вузов и научных организаций.

Многие разработки выходят за рамки учебной программы и имеют прикладное значение. С 2017 года в столице проводится конференция "Наука для жизни", победители и призеры которой получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.

Например, ученик выпускного ИТ-класса школы № 1580 Артемий Коротков разработал систему управления малыми спутниками CubeSat. Под руководством преподавателя МГТУ имени Н. Э. Баумана он создал модель аэродинамической системы для маневрирования спутников на сверхнизких орбитах.

В проекте предложено использовать надувную латексную оболочку, раскрывающуюся в космосе с помощью азота. Школьник выполнил необходимые расчеты, создал 3D-модель и спроектировал бортовой компьютер.

Одиннадцатиклассник школы № 771 Константин Шапошников исследовал влияние чая на полезные кишечные бактерии Lactobacillus plantarum. Под руководством преподавателя Российского биотехнологического университета он вырастил колонию бактерий и измерил выработку кислот. Эксперимент показал, что содержащиеся в чае танины и кофеин не подавляют жизнедеятельность этих микроорганизмов.

Ученики 11-го ИТ-класса школы № 1535 Антон Кульков, Михаил Иванов и Кирилл Васин разработали систему безопасности для электросамокатов. Они создали навесной датчик с технологией машинного зрения, который распознает пешеходный переход и автоматически блокирует рычаг газа, вынуждая водителя спешиться. Система работает автономно и может применяться в сервисах проката.

Конференция "Старт в медицину", проводимая с 2015 года, объединяет учеников медицинских и инженерных классов.

Ученица 11-го инженерного класса школы № 2065 Анна Дудкина представила прототип датчика для контроля нагрузки на коленные суставы. Разработка получила высокую оценку экспертов Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Устройство измеряет давление на ноги и положение центра тяжести, подает сигнал при чрезмерной нагрузке и фиксирует данные для последующего анализа врачом.

Свои проекты школьники представляют и на конференции "Инженеры будущего". В этом году призером стала Анфиса Потеха из 11-го ИТ-класса школы № 1560 "Лидер". Она разработала многоцелевого шестилапого робота для перевозки грузов по труднопроходимой местности. В дальнейшем школьница планирует оснастить устройство элементами искусственного интеллекта и создать удобное приложение для управления.

По словам мэра, система предпрофессионального образования и сотрудничество с вузами и бизнесом создают условия, в которых идеи школьников превращаются в реальные проекты и становятся первым шагом к будущей профессии.

Ранее градоначальник рассказывал, что в текущем году сеть спортивно-патриотических лагерей будет расширена. В прошлом году уже были открыты 3 таких лагеря, но в 2026-м появятся сразу 7 новых лагерей, названных в честь выдающихся маршалов и полководцев.

Таким образом, всего их станет 10. Они получат названия: "Жуков", "Конев", "Рокоссовский", "Василевский", "Суворов", "Нахимов", "Багратион", "Чуйков", "Ушаков" и "Кутузов".