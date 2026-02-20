WP: протестующие в США обвинили охрану Алиева в применении силы

Фото: ТАСС/ЕРА/ROMAN ISMAYILOV

Протестующие в США обвинили охрану президента Азербайджана Ильхама Алиева якобы в применении силы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post (WP).

Участники акции в Вашингтоне выступали за освобождение азербайджанских политзаключенных. По словам активистов, телохранители применили силу возле отеля Waldorf Astoria.

Издание утверждает, что местная полиция передала информацию о нападении в Госдепартамент.

В день акции, 19 февраля, в Вашингтоне под председательством американского лидера Дональда Трампа состоялось дебютное заседание "Совета мира", в котором участвовал в том числе Алиев.

"Совет мира" был сформирован в конце января 2026 года в качестве временного органа управления в секторе Газа. Предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

По данным СМИ, глава Белого дома пригласил в организацию 58 стран.