Спасатели с помощью снегоходов ищут пропавший в Приамурье вертолет

Фото: Москва 24

В Амурской области спасатели с помощью снегоходов ищут вертолет, пропавший накануне в Приамурье, сообщает пресс-служба МЧС Амурской области в MAX.

В ведомстве отметили, что в селе Амаранка развернут оперативный штаб. Поиски ведутся как на земле, так и с воздуха.

К операции привлечены оперативная группа, аэромобильная группировка и спасатели поисково-спасательного отряда. Руководит работами замначальника Главного управления Александр Бауффал.

Специалисты МЧС разделились на четыре группы и обследуют местность на снегоходах. С воздуха территорию осматривает вертолет "Ми-8" филиала "Аэронавигации Дальнего Востока".

О пропаже воздушного судна стало известно утром в пятницу, 20 февраля. Вертолет исчез в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Для его поисков задействовали 36 человек и 12 единиц техники.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кроме того, в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявляли, что двое из трех человек на борту пропавшего вертолета являются сотрудниками правоохранительных органов.