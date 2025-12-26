Американская компания подтвердила возобновление поисков самолета Boeing 777-200

Фото: 123RF.com/standrets

Американская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости, что планирует вновь приступить к поискам пропавшего 8 марта 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Поисковая операция будет проводиться при поддержке малазийского правительства. В компании также уточнили, что из-за важности и деликатного характера работ именно власти будут предоставлять все комментарии по вопросу происходящего.

Boeing 777-200, летевший по маршруту Куала-Лумпур – Пекин, пропал с экранов радаров примерно через час после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан. Точное место падения до сих пор неизвестно. Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту самолета мог находиться угонщик.

По мнению специалиста, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров. Существует вероятность и взлома системы управления еще на земле.