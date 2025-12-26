Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 08:24

Происшествия

Американская компания подтвердила возобновление поисков самолета Boeing 777-200

Фото: 123RF.com/standrets

Американская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости, что планирует вновь приступить к поискам пропавшего 8 марта 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Поисковая операция будет проводиться при поддержке малазийского правительства. В компании также уточнили, что из-за важности и деликатного характера работ именно власти будут предоставлять все комментарии по вопросу происходящего.

Boeing 777-200, летевший по маршруту Куала-Лумпур – Пекин, пропал с экранов радаров примерно через час после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан. Точное место падения до сих пор неизвестно. Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту самолета мог находиться угонщик.

По мнению специалиста, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров. Существует вероятность и взлома системы управления еще на земле.

Малайзия потратила на поиски пропавшего самолета $8,6 миллиона

Читайте также


происшествиятранспорт

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика