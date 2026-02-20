Более 800 компаний города представят продукцию в рамках программы Made in Moscow

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 800 столичных компаний представят свою продукцию в рамках программы Made in Moscow 2026. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Поддержку компаниям оказывают Московский экспортный центр и АНО "Моспром".

Гендиректор экспортного центра столицы Виталий Степанов напомнил, что программа Made in Moscow была создана в 2017 году как общегородская система поддержки бизнеса на зарубежных рынках. В текущем году столичные товары представят более чем в 60 мероприятиях.

"Участие московских компаний в международных выставках и бизнес-миссиях позволяет не только договориться о поставках на зарубежные рынки, но и укрепляет имидж столицы как технологического и инновационного центра", – подчеркнул Степанов.

План мероприятий охватывает более 25 стран – это государства Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и страны ближнего зарубежья.

В список запланированных международных мероприятий вошли экспозиция инноваций Gitex Global и строительная выставка The Big 5 Global в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Пройдут выставки KIHE в Казахстане и Africa Health ExCon в Египте. Еще в Казахстане состоятся мероприятие "Детство" и Kazakhstan Machinery Fair, а в Индии – Smart Cities India Expo. Также запланированы и другие выставки.

В свою очередь, гендиректор АНО "Моспром" Ольга Старикова отметила, что город системно развивает экспортный потенциал столичных предприятий.

"Особое внимание столица уделяет помощи высокотехнологичным промышленным компаниям и производителям из сектора агропромышленного комплекса. В 2026 году для них запланировано проведение более 30 международных мероприятий", – сказала Старикова.

Первым мероприятием программы в 2026 году стала крупнейшая выставка пищевой промышленности Gulfood 2026 в Дубае. Здесь на коллективном стенде Made in Moscow свою продукцию представили 20 столичных предприятий. Всего было проведено 400 встреч с потенциальными партнерами.

Ранее экспортеры Москвы назвали ОАЭ, Китай, Индию и Казахстан самыми популярными направлениями для продвижения. Интерес у компаний также вызвали страны Африки.

Москва оказывает столичным экспортерам полный спектр поддержки – от проведения аналитических исследований перспективных рынков сбыта до организации участия в международных бизнес-миссиях и выставках.