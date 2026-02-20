График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:32

Экономика

Более 800 компаний города представят продукцию в рамках программы Made in Moscow

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 800 столичных компаний представят свою продукцию в рамках программы Made in Moscow 2026. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Поддержку компаниям оказывают Московский экспортный центр и АНО "Моспром".

Гендиректор экспортного центра столицы Виталий Степанов напомнил, что программа Made in Moscow была создана в 2017 году как общегородская система поддержки бизнеса на зарубежных рынках. В текущем году столичные товары представят более чем в 60 мероприятиях.

"Участие московских компаний в международных выставках и бизнес-миссиях позволяет не только договориться о поставках на зарубежные рынки, но и укрепляет имидж столицы как технологического и инновационного центра", – подчеркнул Степанов.

План мероприятий охватывает более 25 стран – это государства Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и страны ближнего зарубежья.

В список запланированных международных мероприятий вошли экспозиция инноваций Gitex Global и строительная выставка The Big 5 Global в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Пройдут выставки KIHE в Казахстане и Africa Health ExCon в Египте. Еще в Казахстане состоятся мероприятие "Детство" и Kazakhstan Machinery Fair, а в Индии – Smart Cities India Expo. Также запланированы и другие выставки.

В свою очередь, гендиректор АНО "Моспром" Ольга Старикова отметила, что город системно развивает экспортный потенциал столичных предприятий.

"Особое внимание столица уделяет помощи высокотехнологичным промышленным компаниям и производителям из сектора агропромышленного комплекса. В 2026 году для них запланировано проведение более 30 международных мероприятий", – сказала Старикова.

Первым мероприятием программы в 2026 году стала крупнейшая выставка пищевой промышленности Gulfood 2026 в Дубае. Здесь на коллективном стенде Made in Moscow свою продукцию представили 20 столичных предприятий. Всего было проведено 400 встреч с потенциальными партнерами.

Ранее экспортеры Москвы назвали ОАЭ, Китай, Индию и Казахстан самыми популярными направлениями для продвижения. Интерес у компаний также вызвали страны Африки.

Москва оказывает столичным экспортерам полный спектр поддержки – от проведения аналитических исследований перспективных рынков сбыта до организации участия в международных бизнес-миссиях и выставках.

Читайте также


экономикагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика