Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2026 году московские власти продолжат оказывать финансовую помощь высокотехнологичным предприятиям, а также компаниям, которые занимаются выпуском критически важной продукции, стимулируют научные разработки и обеспечивают расширение столичного экспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что город продолжает развивать проекты для технологического суверенитета РФ. Для этого в столице формируется необходимая инфраструктура. В частности, к 2030 году площади офисно-лабораторных объектов особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут увеличены в 3,5 раза. ОЭЗ является флагманом развития высокотехнологичной промышленности.

Кроме того, на данной территории появится более 90 тысяч новых рабочих мест. Вместе с тем продолжается создание высокотехнологичных кластеров для эффективного развития инновационных производств. В частности, в "Технополисе "Москва" существуют кластеры микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилей, аккумуляторных батарей, лифтостроения и вертикального транспорта.

Одним из главных элементов инновационной экосистемы столицы являются и технопарки. В настоящее время функционирует 49 площадок, площадь которых превышает 2 миллиона квадратных метров. Там работают примерно 75 тысяч человек из 2 тысяч организаций. Частные инвестиции в соответствующую инфраструктуру составили более 180 миллиардов рублей, а заполненность технопарков достигла 99%.

Помимо этого, предприятия поддерживает центр "Моспром". Он помогает искать зарубежных покупателей, бороться с торговыми барьерами, а также проходить верификацию у иностранных контрагентов.

Мэр упомянул и про программу Made in Moscow, в рамках которой в 2026-м планируется провести свыше 25 мероприятий, нацеленных на поддержку московских компаний за границей. В рамках этого проекта Московский экспортный центр помогает предприятиям выходить на мировые рынки. В частности, с 2017 года удалось подписать около 3,9 тысячи договоров с партнерами из более чем 115 стран.



При этом власти Москвы продолжат поддерживать представителей бизнеса с помощью программы льготного кредитования для развития промышленных проектов. Столице также предстоит сосредоточить внимание на развитии малого и среднего предпринимательства. Собянин указал, что для этого в городе существует одна из лучших в мире систем, которая позволяет оказывать консультационную, финансовую и имущественную помощь.



"Новые места приложения труда: инвесторами заключено свыше 150 соглашений на строительство более чем 250 объектов", – добавил мэр.



Кроме того, Собянин обратил внимание на созданную в столице экосистему поддержки инновационных проектов, осуществляемую на всех этапах их жизненного цикла. Основным звеном в этой программе является фонд "Московский инновационный кластер". С помощью платформы i.moscow предприниматели могут пользоваться более чем 50 сервисами и услугами для стартапов, а также для разработки и пилотирования инвестиций и поиска партнеров.

Ранее Московский гарантийный фонд поспособствовал тому, что предприниматели в возрасте до 35 лет стали активнее развивать свое дело. В частности, с января по май этого года объем финансирования компаний, которыми управляют руководители в этой возрастной категории, составил 1,3 миллиарда рублей.

Большую часть привлеченных денег направили на развитие производственных проектов – 43% от общего объема. Еще 22% пришлись на сферу торговли, 12% – на строительство, 23% распределились между компаниями других отраслей.