Москва – город молодежи: как столица поддерживает молодых предпринимателей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели в возрасте до 35 лет стали активнее развивать свое дело, используя для достижения цели столичные меры поддержки. Они получают помощь города на старте и возможность превратить предприятие в успешную компанию, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Более 25% индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве – это молодые люди до 35 лет, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы и департамента предпринимательства и инновационного развития. Среди руководителей компаний их доля составляет около 17%.

Одним из самых популярных инструментов остаются поручительства Московского гарантийного фонда, которые упрощают доступ к финансированию и позволяют получить его без достаточного залога.

С января по май этого года для компаний, которыми управляют руководители в возрасте до 35 лет, объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей, что на 32% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года. Эти данные говорят о росте доверия к инструментам поддержки и активном участии молодых бизнесменов в развитии московского предпринимательства.

Большую часть привлеченных денег направили на развитие производственных проектов – 43% от общего объема. Еще 22% пришлись на сферу торговли, 12% – на строительство, 23% распределились между компаниями других отраслей.

Основатель столичной компании, выпускающей спортивную одежду под собственным брендом, Антон Иванов два раза воспользовался поддержкой Московского гарантийного фонда. Это дало ему возможность увеличить оборот и расширить производство. За два года выручка предприятия увеличилась с 66 до 289 миллионов рублей.

С 2022 года поддержку фонда регулярно получает также предприниматель Юлиана Николаева. Ее компания занимается производством ореховой пасты и батончиков. Полученное финансирование позволило бизнесу вырасти в четыре раза.

Однако город оказывает молодым бизнесменам и нефинансовую помощь. В частности, поддержку получила владелица игровой комнаты в одном из московских торговых центров 14-летняя Людмила Сухова. Родители поддержали ее интерес к работу с детьми и в прошлом году помогли ей приобрести бизнес, а также оформить статус ИП.

Специалисты "Малого бизнеса Москвы" (МБМ) рассказали девушке о налогообложении, отчетности и существующих мерах поддержки, помогли ей получить статус социального предпринимателя. В результате игровую комнату еженедельно посещают в среднем 25 детей и более.

Другой пример – 18-летний гендиректор кинокомпании, сценарист и режиссер Андрей Арчаков, который уже снял два исторических короткометражных фильма и оформил ИП для работы над полнометражной картиной. Сотрудники МБМ помогли ему с регистрацией, документами и выбором режиме налогообложения.

В настоящее время Арчаков учится в институте и работает над новым фильмом и проектом по книге российского писателя Сергея Лукьяненко.

Бесплатную поддержку молодым предпринимателям оказывает проект "Сделано в Москве". Бизнесмены могут принимать участие в отраслевых выставках и масштабных городских проектах, получать информационную поддержку в СМИ и соцсетях. Это позволяет им размещать свои товары на полка арт-павильонов и заявлять о себе широкой аудитории.

В частности, бренд технологичной одежды 20-летнего Андрея Колосова стал успешным в помощью поддержки "Сделано в Москве". Первую партию футболок молодой человек создал на грант в размере 50 тысяч рублей, а затем стал наращивать производственные мощности. В данный момент его продукцию можно купить на Болотной площади в павильоне "Зеленый маркет".

Предприниматель Дарья Яковлева создает стильные аксессуары из бархата. Благодаря проекту "Сделано в Москве" ее бренд получил новых клиентов, повысил узнаваемость и увеличил доход в 1,5 раза.

Участники спецпроекта "Время возможностей" могут получить новую вид поддержки своего дела в виде "Бизнес-бокса". В него вошли инструменты от ведущих компаний в области маркетинга, HR и бизнес-образования. Например, в рамках раздела "Реклама и продвижение" у предпринимателей появятся преимущества при запуске контекстной рекламы, размещении объявлений на онлайн-платформах и доступе к конструктору сайтов.