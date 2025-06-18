Какие возможности столичному бизнесу открывает проект "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Проект "Лето в Москве", который стартовал 1 июня, позволит столичному бизнесу заявить о себе, повысить узнаваемость и найти новых клиентов. Для этого предпринимателям предоставят более 250 площадок по всему городу для партнерских интеграций. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В рамках данного проекта во всех районах Москвы проводятся главные фестивали сезона, а также тысячи культурных, спортивных и благотворительных мероприятий. Каждый желающий сможет провести время с пользой, а представителей среднего и малого бизнеса – встроиться в культурную повестку столицы с выгодой для своих компаний.

В рамках спецпроекта "Время возможностей" предприниматели могут проводить бесплатные мероприятия, брендировать площадку в стилистике "Лето в Москве" и устраивать сезонные акции, в том числе дарить подарки или делать скидки на свои товары и услуги. Таким образом, представители бизнеса могут презентовать свой проект и привлечь новых клиентов.

В свою очередь, город предоставляет предпринимателям PR-поддержку в СМИ и соцсетях, размещение в афише проекта, на ресурсах Russpass и сервисах "Яндекс.Карты" и 2ГИС. Кроме того, представителям бизнеса подарят специальные боксы, в которые войдет набор бесплатных инструментов для продвижения бизнеса.

Вместе с тем 100 самых активных предпринимателей, которые проведут больше всего мероприятий, получат 100 тысяч рублей для продвижения своих проектов на платформах VK или "Яндекс" и обучающий курс по запуску рекламы.

По мнению столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, проект будет особенно актуален для компаний из сферы общепита, спорта, образования, культуры и творчества, красоты и торговли. Уточняется, что в прошлом году более 1 100 представителей бизнеса организовали примерно 8 500 мероприятий, в том числе мастер-классы, занятия по йоге и фитнесу, концерты, игровые турниры, литературные чтения и лекции.

Например, франчайзи бизнес-школы "Фабрика предпринимательства. Дети" Мария Манаи рассказала изданию, что в прошлом году в рамках данного проекта организовала 6 бизнес-игр для детей в московских парках. Благодаря этому они выяснили, какие именно игры наиболее интересны аудитории. Данная информация позволила компании доработать свой продукт, чтобы не потратить лишние средства на развитие ненужных направлений. Также бренд повысил свою узнаваемость.

С 20 мая на портале mos.ru стал доступен сервис бесплатного бронирования городских пространств "Все на улицу!", благодаря которому представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица могут бесплатно воспользоваться шале, сценой, беседками, спортивными и танцевальными площадками и иными местами в парках и скверах для проведения мероприятий. Всего доступно более 100 пространств по всей столице.

Франчайзи хореографической школы "Русский балет" Алексей Просвирин рассказал в беседе с изданием, что в прошлом году в рамках "Лета в Москве" им удалось организовать 5 занятий с хореографом в Лианозовском парке, а в этом году они хотят провести столько же мастер-классов в парке "Красная Пресня".

"Для нас это возможность широко рассказать о себе родителям и детям. После проведенных активностей прошлым летом в школу балета записались 10 новых ребят, а это хороший показатель для нашего бизнеса", – указал Просвирин.

В оргкомитете проекта указали, что всегда готовы помочь компаниям. Для этого организациям нужно оставить заявку на сайте "Лето в Москве", а после эксперты свяжутся и предложат возможные варианты.

Кроме того, столичных предпринимателей готовы поддержать через субсидирование их затрат на украшение витрин и фасадов магазинов, салонов и кафе. Таким образом, бизнес привлекает внимание новых посетителей.

В этом году открылся и маркет проекта "Сделано в Москве", в рамках которого локальные бренды могут бесплатно разместить товары на полках арт-павильонов. Последние, в свою очередь, находятся на популярных среди граждан улицах и площадках. Также предпринимателям предлагают проводить там промоакции, тематические мастер-классы, лекции экспертов и розыгрыши призов.

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития объяснили, что такая возможность необходима компаниям в условиях высокой конкуренции. Благодаря этому предприниматели могут пообщаться со своей целевой аудиторией и лучше понять их потребности и предпочтения.

В прошлом году в арт-павильоне маркета "Сделано в Москве" на Болотной площади были представлены основные категории товаров более чем 400 брендов, уточнили в департаменте. За время форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в рамках которого работал маркет, было продано свыше 20 тысяч предметов одежды, косметики, мебели и декора для дома.

Основатель бренда одежды с ручной вышивкой Square Wombat Анна Юсупова поделилась в беседе с изданием, что за 5 недель работы маркета ей удалось продать примерно 200 вещей. Самой популярной проекцией среди горожан была биологическая (толстовки и футболки с анатомическими вышивками разных частей тела) и космическая коллекции (вышивки планет, Белки и Стрелки, космических кораблей).

В результате компания смогла заработать примерно 870 тысяч рублей. Также Юсуповой удалось увеличить количество постоянных клиентов и объем заказов. В этом году она сделала в рамках проекта новую коллекцию "Красный конь", которая была впервые разработана для детей от трех лет.

Между тем бренд косметики Russian Beauty Guru в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" не только присутствовал на стенде в арт-павильоне "Косметика", но и проводил мастер-классы для телегримеров в своем офисе. В результате компания продала почти миллион единиц товара на сумму более 600 тысяч рублей.

Основатель фирмы Наталья Ракоч назвала "Лето в Москве" мощным дополнительным инструментом продаж. По ее словам, благодаря проекту удалось повысить узнаваемость бренда и продвинуть миссию компании – "красота по-русски".

В 2025 году проект "Сделано в Москве" охватил 13 локаций, в том числе Гоголевский бульвар, деловой центр "Москва-сити", парк "Ходынское поле", Трубную площадь, Кузнецкий Мост, Болотную площадь. Арт-павильоны в этом сезоне сделаны в форме гигантского автобуса, самовара, ягод и других форм.

На "Зеленом маркете" на Болотной площади и в 12 арт-павильонах свою продукцию представляют более 700 брендов, что побило рекорд прошлого года. В 2025-м в "Лето в Москве" впервые участвуют столичные производители спортивных товаров и продукции для животных.

Ранее глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома сообщила, что "Время возможностей" – это один из инструментов поддержки столичных предпринимателей. Главная цель инициативы – поддержать малый бизнес и сделать досуг граждан разнообразнее.