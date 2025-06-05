Москва стала победителем конкурса "Торговля России"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москва стала лидером конкурса "Торговля России". Кузнецкий Мост занял первое место в номинации "Лучшая торговая улица", а событие "Москва – на волне. Рыбная неделя" оказалось лидером номинации "Лучший торговый фестиваль", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Гостями площадок рыбного фестиваля в прошлом году стали 4,5 миллиона человек. Посетители могли попробовать уникальные блюда из морепродуктов. Также в рамках мероприятия проходили чемпионаты по рыбной ловле, сплавы на сапбордах и костюмированная регата.

В этом году в программу события вошли более 500 мастер-классов, включая кулинарные. Для гостей подготовили огромный выбор морепродуктов на флагманской площадке на Школьной улице, необычные и традиционные блюда и музыкально-театральные выступления артистов.

В 2025 году конкурс "Торговля России" состоялся в восьмой раз. Его основная задача заключается в выявлении достижений и лучших практик торговли.

"Число открывающихся заведений в Москве растет с каждым месяцем. Мы всегда прислушиваемся к предпринимателям и реализуем новые меры поддержки. В апреле в столице упростили порядок размещения летних веранд без специального оборудования – это важный шаг для небольших кафе", – отметил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Заявки подали разные регионы России. В конкурсе могут участвовать улицы, ярмарки, магазины, мобильные торговые объекты и объекты фастфуда.

"Мы в Минпромторге России активно работаем над усовершенствованием законодательства, регулирующего торговлю. Целью этих усилий является создание комфортных условий для граждан и предпринимателей, стимулирование предпринимательской активности и развитие разнообразных форматов торговли", – указал замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

В прошлом году Москва также победила в нескольких номинациях конкурса. Звание лучшей торговой улицы завоевала Малая Бронная, где работают почти 70 магазинов и ресторанов. Также победителем стала ярмарка на Мичуринском проспекте. Специальный приз получил рыбный рынок в Косино-Ухтомском районе.

Ранее программа реновации жилья в Москве стала лауреатом за лучший проект благоустройства городских пространств премии "Инфрарос" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Конкурс не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив. Премия приурочена к нацпроекту, который объединяет в себе основные направления комплексного развития населенных пунктов.

