Москва опередила крупнейшие мегаполисы мира по шаговой доступности услуг для населения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва стала лидером среди главных мегаполисов Земли с населением свыше 10 миллионов человек по пешеходной доступности услуг для населения, выяснили эксперты факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ на основе анализа рейтинга 50 городов мира по доступности услуг журнала The Economist.

Согласно данным анализа, в среднем москвичу нужно 9,6 минуты, чтобы дойти до основных удобств – школ, больниц, магазинов, ресторанов, музеев, спортивных и досуговых объектов, остановок общественного транспорта и так далее. Кроме того, 85,8% жителей живут в зоне "15-минутной доступности".



"Высокие позиции Москвы вполне закономерны: это следствие "социальной ответственности" города. Строительство новых жилых районов в обязательном порядке сопровождается созданием досуговой и социальной инфраструктуры. Это отличительная особенность российской градостроительной школы и позитивное наследие советских требований", – указал декан факультета Евгений Михайленко.

В соответствующий рейтинг также вошли Лондон (10,3 минуты), Токио (12,3 минуты), Сеул (15 минут), а также Нью-Йорк и Сан-Паулу (по 20 минут). По мнению авторов российской части исследования, доступность услуг для населения говорит о системной работе московских властей по благоустройству новых кварталов. Кроме того, этому способствует опережающее строительство и ремонт детсадов, школ, медицинских объектов и многого другого.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом мира. Этого удалось достичь благодаря усилиям мэрии, уточнял Песков.



Кроме того, Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов России 2024 года, доказав высокий уровень развития экономики, технологий, а также подтвердив значительные успехи в улучшении экологической ситуации.