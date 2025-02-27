Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Москва входит в тройку самых освещенных городов планеты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с 2011 года в столице установили 478 тысяч приборов наружного освещения. Городские улицы оснащаются современными энергоэффективными светильниками, внедряются умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут удаленно контролировать яркость, проверять напряжение и работоспособность фонаря.

Также более чем в четыре раза увеличилось число зданий с архитектурно-художественной подсветкой. Сейчас их около 2,3 тысячи. Световой дизайн каждого из них создается индивидуально для подчеркивания архитектурных элементов. Однако есть и особенные проекты – 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличаются золотыми оттенками, добавил Собянин.

Он напомнил, что в прошлом году архитектурно-художественную подсветку получили 83 объекта. Среди них Театр кукол имени Образцова, музей-квартира Кржижановского, Живописный мост и другие.

В текущем году в Москве планируется установить более 32 тысяч фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках, а также оснастить 117 объектов архитектурно-художественной подсветкой.

Кроме того, в 2025 году в городе появятся свыше 80 тысяч умных фонарей. Опоры освещения оборудуются специальными контроллерами, которые в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями. После этого сведения о неработающем фонаре сразу поступают диспетчеру.