27 февраля, 08:39Мэр Москвы
Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Москва входит в тройку самых освещенных городов планеты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, с 2011 года в столице установили 478 тысяч приборов наружного освещения. Городские улицы оснащаются современными энергоэффективными светильниками, внедряются умные системы управления, благодаря которым диспетчеры могут удаленно контролировать яркость, проверять напряжение и работоспособность фонаря.
Также более чем в четыре раза увеличилось число зданий с архитектурно-художественной подсветкой. Сейчас их около 2,3 тысячи. Световой дизайн каждого из них создается индивидуально для подчеркивания архитектурных элементов. Однако есть и особенные проекты – 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличаются золотыми оттенками, добавил Собянин.
Он напомнил, что в прошлом году архитектурно-художественную подсветку получили 83 объекта. Среди них Театр кукол имени Образцова, музей-квартира Кржижановского, Живописный мост и другие.
В текущем году в Москве планируется установить более 32 тысяч фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках, а также оснастить 117 объектов архитектурно-художественной подсветкой.
Кроме того, в 2025 году в городе появятся свыше 80 тысяч умных фонарей. Опоры освещения оборудуются специальными контроллерами, которые в режиме реального времени передают сигнал в Центр управления сетями. После этого сведения о неработающем фонаре сразу поступают диспетчеру.
Москва снова стала лидером рейтинга регионов по качеству жизни