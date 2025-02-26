Более 80 тысяч умных фонарей установят в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве в этом году установят более 80 тысяч умных фонарей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"<...> С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контроллерами имеющиеся опоры освещения", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Устанавливаемые в столице контроллеры передают сигнал в Центр управления сетями в режиме реального времени, после чего информация о неработающем фонаре сразу поступает диспетчеру. Это позволяет оперативно направить аварийную бригаду для устранения неполадок.

Вместе с тем контроллеры позволяют экономить электроэнергию и качественно освещать улицы, дороги, дворы и общественные пространства. Как отметили в ведомстве, благодаря умным фонарям диспетчеры могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять освещением Москвы. В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает 1 миллион.

В 2024 году в столице установили более 6 тысяч фонарей возле социальных объектов. В них используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп.

Кроме того, в прошлом году 9 755 фонарей установили во дворах Москвы. Больше всего их появилось на территории ТиНАО – 3 510 единиц. В ЦАО установили 1 092 фонаря, в ВАО – 841.