Более 6 тыс новых фонарей установили возле соцобъектов Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 6 тысяч фонарей установили возле социальных объектов в Москве в 2024 году. Больше всего их появилось в ТиНАО, на юге и юго-западе столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, количество осветительных приборов в системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы ежегодно растет и уже превышает 1 миллион", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

В фонарях используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов специалисты устанавливают торшеры высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных площадках – восьмиметровые складывающиеся опоры.

Все фонари в Москве оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением.

Между тем около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве в 2025 году. В перечень работ вошли полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Больше всего крыш специалисты обновят в центре, на востоке и севере Москвы – 207, 65 и 65 соответственно.

