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11 февраля, 14:27

Город

Свыше 60 тысяч умных фонарей установлено в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Свыше 60 тысяч умных фонарей установили в Москве в 2024 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контроллерами оснащаются уже имеющиеся опоры освещения", – рассказал он.

Таким образом, в столице установлены почти 390 фонарей такого типа. Контроллеры в системе освещения помогают снизить потребление электроэнергии и гарантируют эффективное освещение улиц, дорог, дворов и общественных мест в городе.

Контроллеры – это компактные устройства, которые в режиме реального времени передают информацию в Центр управления сетями АО "ОЭК", пояснил вице-мэр. Как только система обнаруживает неисправность светильника, диспетчер получает уведомление, и аварийная бригада отправляется на место для устранения проблемы.

Между тем в 2025 году власти Москвы намерены привести в порядок 2 428 домов и заменить 4 265 лифтов. Предполагается, что в течение года в столице появится еще 32 тысячи приборов наружного освещения. Они будут установлены во дворах, на детских и спортивных площадках.

Также планируется, что в 2025 году они обновят 26,2 миллиона квадратных метров дорог, а также дополнят разметкой 3,5 миллиона квадратных метров дорожного полотна.

Городские службы отремонтируют более 800 фасадов столичных домов

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