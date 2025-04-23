Программа реновации Москвы стала лауреатом премии за лучший проект благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа реновации жилья в Москве стала лауреатом за лучший проект благоустройства городских пространств премии "Инфрарос" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Премия приурочена к нацпроекту, который объединяет в себе основные направления комплексного развития населенных пунктов.

"Признание программы реновации лауреатом премии за лучший проект благоустройства городских пространств – важное свидетельство значимости и актуальности наших усилий по созданию комфортной городской среды для москвичей. Эта премия не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив", – приводятся слова Овчинского на сайте градостроительного комплекса Москвы.

В рамках программы реновации на месте устаревших домов появляются современные с улучшенной тепло- и шумоизоляцией, благодаря чему уменьшаются электропотребление и выбросы углекислого газа. Участникам программы бесплатно предоставляют новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Программа направлена на обновление жилищного фонда, улучшение городской среды, формирование благоустроенных кварталов, повышение доступности объектов инфраструктуры и создание современного архитектурного облика города.

Кроме того, дома по программе реновации соответствуют современным стандартам. В них устанавливают грузовые лифты и комнаты консьержей, а на первых этажах размещают социальные и коммерческие объекты.

Как подчеркнула пресс-служба комплекса, программа способна снизить уровень загрязнения, сократить углеродный след, внедрить технологию разумного потребления ресурсов и сформировать комфортную и экологичную городскую среду.



Ранее в столичном районе Косино-Ухтомском появились два жилых комплекса по программе реновации. Здания располагаются по адресу улица Черное Озеро, дома № 7 и 8. Общая площадь ЖК составляет более 20 тысяч квадратных метров. Суммарно в них предусмотрены 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров.

