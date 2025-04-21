Новостройки по программе реновации появятся в Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилые дома по программе реновации возведут в Черемушках, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки территории, которая находится в кварталах 20–21 и 22–23 на улице Гарибальди. По словам Княжевской, общая площадь застройки земельного участка площадью около 6 гектаров превысит 300 тысяч квадратных метров.

"На придомовой территории проведут комплексное благоустройство с созданием зон для отдыха, детских игр и занятий спортом", – добавила глава Москомархитектуры.

Ранее участники программы реновации заключили первые договоры на квартиры в новостройке на улице Вольной. Сюда переедут жители пятиэтажного дома на 5-й улице Соколиной Горы. За два прошедших месяца уже свыше 90% новоселов оформили документы, определившись с выбором равнозначных квартир.

