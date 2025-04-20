Участники реновации заключили первые договоры на квартиры в новом доме на улице Вольной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники программы реновации заключили первые договоры на квартиры в новостройке на улице Вольной. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"К осмотру равнозначных квартир в доме 28, корпусе 5 на улице Вольной более 200 горожан из пятиэтажки на 5-й улице Соколиной Горы приступили 3 февраля. За два месяца почти все будущие новоселы определились с выбором предложенного городом жилья, свыше 90 процентов оформили документы", – добавил он.

В новостройку переселяются жители дома 20, корпус 1 на 5-й Соколиной улице. Их бесплатно консультируют сотрудники центра информирования. Он расположен в соседнем доме 21А на той же улице.

Участникам программы реновации предоставляются квартиры с широкими коридорами и просторными кухнями. В помещениях выполнена чистовая отделка, установлены сантехника и осветительные приборы. Переехать в такое жилье можно сразу после заключения договора. Всего в районе Соколиная Гора уже переданы под заселение четыре новостройки.

Ранее в Косино-Ухтомском по программе реновации появились два жилых комплекса. Здания находятся по адресу улица Черное Озеро, дома № 7 и 8. Общая площадь ЖК составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. Суммарно в них предусмотрены 173 квартиры.

