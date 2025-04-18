Первый пятиэтажный дом демонтировали в Новогирееве по программе реновации

Фото: stroi.mos.ru

Первый пятиэтажный дом демонтировали в столичном районе Новогиреево по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Здание находится по адресу Свободный проспект, дом 12/23. Около 300 жителей переселили в новостройку в доме 25/27 на той же улице. Она рассчитана на 200 квартир.

"В том числе четыре квартиры оборудовали для маломобильных жильцов – в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, также установлена специальная сантехника", – указал глава департамента Владислав Овчинский.

Рядом с жилым комплексом располагаются станция метро "Новогиреево", учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе. Придомовая территория новостройки была обустроена. Там специалисты провели озеленение, оборудовали зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

Ранее в столичном районе Косино-Ухтомском появились два жилых комплекса по программе реновации. Здания располагаются по адресу улица Черное Озеро, дома № 7 и 8. Общая площадь ЖК составляет более 20 тысяч квадратных метров. Суммарно в них предусмотрены 173 квартиры общей площадью более 104 тысяч квадратных метров.

