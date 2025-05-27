Собянин: программа "Сделано в Москве" охватила уже более 7 тыс компаний

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин посетил флагманскую площадку "Зеленого маркета" на Болотной площади и встретился с представителями малого и среднего бизнеса, которые являются участниками программы "Сделано в Москве". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

"В Москве в целом очень большая конкуренция. В Москве зарегистрировано около миллиона малых и средних предприятий. Миллионы работающих. Это триллионы оборотов. И это такая мощная конкурентная среда, из которой вырастают лучшие, которые не только торгуют в Москве, не только в России, но и во всем мире", – сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что предприниматели смогли пережить все трудности, продолжили развиваться и показывать высокий уровень работы. Собянин также обратил внимание на оказываемую городом поддержку малому и среднему бизнесу, указав, что успех все равно зависит от таланта предпринимателей.

"Мы, как можем, помогаем вам, но все риски, все трудности – на ваших плечах", – отметил он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, программа "Сделано в Москве" стартовала в 2022 году. Она стала флагманской в сфере поддержки производителей. В настоящее время в ней задействованы свыше 7 тысяч компаний, которые производят продукцию более чем в 35 категориях.

В рамках проекта "Лето в Москве" начал работать "Зеленый маркет" программы "Сделано в Москве". Он открылся 25 мая и закроется 7 сентября. Всего в локациях можно будет увидеть 12 арт-павильонов с продукцией брендов.

В главном павильоне площадки на Болотной площади – в Оранжерее – представлено более 500 брендов. Всего горожане могут увидеть более 30 тысяч товаров, среди которых одежда, аксессуары, косметика, украшения, детские и спортивные товары, мебель, товары для дома, продукты питания и сувенирная продукция.

Важной задачей маркета является поддержка участников спецоперации и жителей новых регионов страны. Часть выручки от продажи будет идти в благотворительный фонд "Народный Фронт. Все для победы!".

Малый и средний бизнес в столице представляют свыше 927 тысяч предприятий, что составляет 14% от МСП РФ. В прошлом году они смогли обеспечить 1,2 триллиона рублей налоговых поступлений (27%) в бюджет Москвы и более трети занятости населения города (почти 40%). В результате различные меры поддержки получил каждый 11-й бизнес (более 80 тысяч предпринимателей).

Ранее в Москве начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Это позволит бизнесменам рассказать гражданам о своем бренде и привлечь новых клиентов. Поучаствовать в проекте могут представители сферы услуг, общепита, образования, творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.

