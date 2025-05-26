Учреждения культуры подготовили сувенирную продукцию к фестивалю "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музеи, парки и другие учреждения столицы подготовили для гостей фестиваля "Лето в Москве" уникальные сувениры. Найти их можно будет с 26 мая до 7 сентября в секции "Культура Москвы" на Болотной площади, а также в павильонах на улицах Рождественке, Кузнецкий Мост, Арбат, Новый Арбат, Трубной площади, Чистопрудном и Гоголевском бульварах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Московский государственный музей С. А. Есенина представит коллекцию женских и мужских косовороток. Посетители узнают, что современная косоворотка является наследницей традиционной рубахи, который в XV–XIX веках носили крестьяне, а в XX столетии – и интеллигенция.

Музей-заповедник "Царицыно" создал коллекцию сувениров в фирменном стиле. Среди товаров – блокноты, чехлы для карточек, кружки, молочный шоколад и другое. В дизайне изделий прослеживаются архитектурные мотивы дворцового ансамбля XVIII века.

Дарвиновский музей покажет конфеты со вкусами "Арктическая мята" и "Лесные ягоды". Все желающие также смогут купить сумки с принтами флоры и фауны. В свою очередь, Московский зоопарк презентует игрушечных панд и капибар, а также значки с манулом Тимофеем, пандой Катюшей и деревянные магниты.

В Доме-музее Марины Цветаевой появится новая коллекция сувенирной продукции: стилизованные зонты-трости насыщенного желтого цвета, значки с цитатами из ее стихов, а также обложки для паспорта и оригинальные закладки для книг. Другие товары, включая блокноты, альбомы для рисования и магнитные закладки, можно будет приобрести в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

"Парк Горького подготовил для гостей фестиваля дождевики, плащи, худи, футболки и панамы, а Московский планетарий – книги об изучении звездного неба, календари звездочета, пазлы и настольные игры", – отмечается в сообщении.

Порядка 60 культурных учреждений города развивают сувенирное направление и каждый год создают тематические коллекции сувениров к памятным датам и событиям. Такая же продукция есть и у парков. В частности, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" показал шоперы и серию открыток, которые посвящены главным сооружениям парка.

В рамках "Лета в Москве" также откроются 13 арт-павильонов с продукцией столичных брендов. Москвичи и туристы смогут там найти 70 тысяч товаров. На каждой площадке будет своя концепция, а ассортимент представят свыше 700 предпринимателей – участников программы "Сделано в Москве".