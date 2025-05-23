Фестиваль "Усадьбы Москвы" начнется в столице в первый день лета

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется в столице 1 июня, сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы.

"Москвичей и туристов ждут пешие театрализованные экскурсии, масштабные концерты классической музыки, опера под открытым небом, лекции и творческие мастерские. Приглашаем всех желающих", – рассказала заместителя мэра Наталья Сергунина.

Всего в программе фестиваля ожидается свыше 2 000 мероприятий. Он продлится до 14 сентября и объединит 50 исторических площадок. При этом 11 локаций в текущем году задействуют впервые. В их числе музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Щусева и парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках".

В рамках фестиваля гиды облачатся в образы русских писателей и персонажей их произведений, познакомив горожан с особняками Басманного района, Арбата и Хамовников. Для погружения в атмосферу рубежа XIX–XX веков гости мероприятий смогут принять участие в квестах с технологией дополненной реальности. В прошлом сезоне у горожан пользовался популярностью квест "Яков Брюс: в поисках утерянной книги".

"Посетители фестиваля вновь насладятся концертами классической и современной музыки с участием популярных артистов. Например, симфонические оркестры подготовили масштабную программу в рамках проекта "Усадебные шедевры". Послушать их можно будет в музее-заповеднике "Царицыно" и усадьбе Кусково", – добавили в пресс-службе.

Горожанам будут доступны фотосалон, школа ботаники и творческие мастерские, лекции и литературные чтения, пленэры и пикники, исторические игры и спектакли на свежем воздухе. Также локации станут частью тематических маршрутов благодаря аудиогидам, записанным звездами театра и кино.

"Они сделают летнюю прогулку по Москве яркой и запоминающейся", – отметили в Мостуризме.

Узнать расписание мероприятий и зарегистрироваться на них можно на странице проекта "Усадьбы Москвы" в сервисе Russpass. При этом фестиваль станет частью проекта "Лето в Москве".

Ранее горожан пригласили посетить "День соседа", который пройдет на территории Хлебозавода 31 мая. Здесь гостей ждут 8 тематических зон: детская, спортивная, культурная, игровая, для домашних животных, обмена растениями, маркетов и мастер-классов.

Гости смогут принять участие в экскурсиях по Хлебозаводу, Бутырскому району и послушать лекции. Также можно будет принять участие в игре-исследовании и пройти маршрут с заданиями и сюрпризами.

