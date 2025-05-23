Гоша Куценко пригласил жителей и гостей Москвы на "Театральный бульвар"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Фестиваль "Театральный бульвар", который стартует в Москве с 1 июня, поможет жителям и гостям столицы хорошо провести время. Об этом рассказал актер театра, кино и телевидения, заслуженный артист РФ Гоша Куценко.

"Уже второй год подряд, если я не ошибаюсь, проводятся грандиозные мероприятия. В прошлом году я представлял наш Театр Моссовета на бульваре. Наши молодые артисты играли спектакли, разыгрывали сценки, читали стихи, пели песни. Это было невероятно", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам артиста, в этом году гости фестиваля также смогут увидеть его выступление с коллективом. Музыкально-театральная программа Куценко "Слова под музыку" пройдет 28 июня.

Как отметил актер, столица в дни мероприятия превратится в большой театр. Он также положительно оценил идею проведения "Театрального бульвара" в городе.

"Я как театральный актер просто горжусь такой акцией. Мы молодцы. Москва молодец. До встречи на "Театральном бульваре", – сказал Куценко.

Московский международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025" будет длиться до 31 августа. Сергей Собянин напомнил, что в прошлом году его проводили впервые. Мероприятие понравилось многим посетителям, поэтому "Театральный бульвар" тогда был продлен еще на три недели.



В 2025 году, по словам градоначальника, фестиваль будет проходить в течение трех месяцев и станет самым длительным мероприятием во всем мире. Кроме того, именно в этом году в "Театральном бульваре" примут участие 10 зарубежных театров и цирковых коллективов.

