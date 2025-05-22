Александр Олешко рассказал, что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский актер Александр Олешко заявил, что столичный фестиваль "Театральный бульвар" окажется настоящим подарком для любителей театра и уличного искусства. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Все лето на улицах Москвы, в парках, бульварах вам предоставлена уникальная возможность стать зрителями самых разных площадок: импровизационных, подготовленных, где самые разные артисты будут и читать детям сказки с оркестром, и разыгрывать фрагменты из спектаклей", – поделился артист.

По его словам, участие поможет горожанам лучше познакомиться с театральным миром и его представителями. Олешко добавил, что у кого-то может даже появиться шанс стать частью уличного представления. Актер пригласил всех москвичей принять участие в фестивале.

В свою очередь, актриса театра и кино Елена Захарова заявила, что сыграет в спектаклях "Театрального бульвара", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я уверена, это будет очень зрелищно. В том году я уже принимала участие в этом фестивале и получила огромное удовольствие, потому что вся Москва становится театром", – поделилась актриса.

По ее словам, в этом году в фестивале примут участие не только отечественные, но и зарубежные театральные коллективы. Захарова призвала жителей и гостей столицы посетить уличные спектакли, отметив их особую энергетику.

"Я весь год вспоминала этот фестиваль. Насколько удивительная атмосфера, когда все происходит на улице, когда есть возможность собрать людей. Мне кажется, на одном из моих спектаклей было около тысячи человек, если не больше", – добавила актриса.

Захарова сыграет в трех постановках: 24 июня – в спектакле "Двое на качелях", а 29 июня и 24 августа – в постановке "Скамейка".

Московский международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025" пройдет с 1 июня по 31 августа. Сергей Собянин напомнил, что в 2024 году его проводили впервые. Мэр отметил, что это мероприятие понравилось многим посетителям, поэтому "Театральный бульвар" тогда был продлен еще на три недели.



В 2025 году, по словам градоначальника, фестиваль будет проходить в течение трех месяцев и станет самым длительным мероприятием во всем мире. Кроме того, именно в этом году в "Театральном бульваре" примут участие 10 зарубежных театров и цирковых коллективов, в том числе представители Аргентины, Китая, Индии, Сербии и иных государств.

