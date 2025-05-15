Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня" и мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Мэр подписал постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В этом году на фестивале выступят 1,5 тысячи исполнителей из 20 коллективов разных стран. Россию представят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. В этот раз фестиваль посвящен 80-летию Победы и защитникам Отечества. Он состоится с 22 по 31 августа.

По сложившейся традиции центральной площадкой фестиваля вновь станет Красная площадь. Также, продолжая многолетнюю практику, концерты военных оркестров состоятся на открытых площадках по всей Москве – в парках, на главных аллеях и площадях города.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в столице с 2007 года. За 17 лет в мероприятии участвовали коллективы из почти 60 государств. Общее количество зрителей превысило 900 тысяч человек, а трансляции последних пяти лет собрали более 50 миллионов просмотров. Торжественный концерт в Государственном Кремлевском дворце 1 октября станет кульминационным событием юбилейной программы.

Столичные культурные учреждения запланировали выставки, театральные постановки, лекции и кинопоказы. В июне тематические события состоятся в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". Осенью "Есенин-центр" Московского государственного музея С. А. Есенина представит экспозицию "1925 год. Декабрь" с редкими архивными материалами. Там 24 октября пройдет вручение наград лауреатам литературной премии имени Есенина "О Русь, взмахни крылами".

Фестиваль "Любой из нас хоть чуточку Есенин" пройдет в сентябре на нескольких площадках, включая Парк Горького и "Красный Октябрь". Гостей ждут кулинарные мастер-классы, образовательные лекции, театр и концерты.

В октябре на Тверском бульваре пройдет выставка "Москва в жизни Есенина" с архивными материалами из музейных фондов. Всего к 130-летию поэта запланировано около 120 памятных мероприятий в учреждениях культуры Москвы.

Билеты на фестиваль "Спасская башня" уже появились в продаже. Их можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Он состоится с 25 по 27 августа.