Фестиваль "Спасская башня детям" пройдет на Красной площади с 25 по 27 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство культуры Российской Федерации поддержало проведение фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям" на Красной площади в 2025 году – он пройдет в рамках XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 25 по 27 августа.

Тематической основой фестиваля детских оркестров в 2025 году является празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также проведение в России Года защитника Отечества.

Чтобы принять участие, детским и молодежным коллективам необходимо пройти отборочный этап, который состоится в период с 1 апреля по 30 мая включительно в формате заочного конкурса-отбора (онлайн-формат) по видео с выступлениями детских и молодежных духовых оркестров. Принять участие могут коллективы из любого региона РФ.

Подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля "Спасская башня" в специальном разделе. Участие в отборочном этапе и в финале фестиваля осуществляется на бесплатной основе и не предполагает взимания каких-либо денежных средств с коллективов и/или законных представителей участников.

Ранее стало известно, что XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 22 по 31 августа. Фестиваль проводится с 2007 года и представляет собой серию ежевечерних представлений в самом сердце российской столицы.