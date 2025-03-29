Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Местом проведения фестиваля станет парк Победы на Поклонной горе. Мероприятие состоится 9 августа и будет приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Предполагается, что в этом году участие в фестивале примут по меньшей мере 1,5 тысячи представителей более чем 60 регионов России.

На фестивале будут традиционно проводиться конкурсы, в рамках которых жюри назовет победителей в восьми номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший вокально-хореографический коллектив", "Лучший народный ансамбль", "Лучший духовой оркестр", "Лучший народный мастер", "Лучший товаропроизводитель" и "Лучшая коллекция одежды".

Посетители смогут стать участниками насыщенной программы, которая охватит 12 тематических площадках. На главной сцене, которая получит название "Музыкальная площадь", будут выступать профессиональные хоровые и танцевальные коллективы, а также приглашенные артисты. Там также состоится концерт Большого русского хора.

Одной из основных фестивальных зон снова будет "Площадь регионов", где в отдельных шатрах свою продукцию и ремесленные традиции продемонстрируют делегации из различных субъектов страны. Кроме того, гости смогут посетить "Модный ряд", где дизайнеры представят коллекции этнических костюмов. Вместе с тем на площадках "Сытный двор" и "Национальная кухня" посетителям представится возможность попробовать различные блюда и продукты гастрономических брендов из разных российских регионов.

Кроме того, на площадке "Славянская слобода" будет организована специальная программа, которую посвятят 1135-летию со дня рождения княгини Ольги и 665-летию со дня рождения иконописца Андрея Рублева. Также на площадке "Поэтический рубеж" запланирован конкурс патриотической поэзии "О подвиге, о родине, о славе". Тематические мероприятия будут проводить и на площадке "Поле славы", где гости смогут принять участие в конкурсе духовых оркестров, исторической реконструкции и торжественном бале Победы.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать площадка "Детские забавы". Там установят аттракционы, организуют анимационные программы и другие развлечения.

На фестивале также планируется открыть новую интерактивно-образовательную площадку "Подворье открытий", где состоятся выставки, лекции, круглые столы, шоу и мастер-классы. Мероприятия будут связаны с выдающимися мореплавателями и исследователями, а также с 300-летием с начала первой камчатской экспедиции.

Также на фестивале откроется "Арт-квартал", где гости смогут изучить интерактивную мультимедийную выставку. Она будет посвящена творчеству выдающихся русских художников. Также там они смогут зайти в литературно-музыкальную гостиную, дизайн которой будет отсылать к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, а также принять участие в пленэрах "Дорогами Победы".

Вместе с тем на территории пространства "Хлебозавод № 9" 12 и 13 апреля пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Гостям представится возможность узнать о работе некоммерческих организаций (НКО), а также принять участие в квестах и посетить кинопоказ.