Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 12 и 13 апреля на территории пространства "Хлебозавод № 9". Гостям представится возможность узнать о работе некоммерческих организаций (НКО), а также принять участие в квестах и посетить кинопоказ, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что фестиваль приурочен ко Дню мецената и благотворителя. Запланированы встречи с экспертами, мастер-классы, интерактивы и ярмарка, в рамках которой свои товары представят более 20 НКО, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадку планируется разделить на три тематические зоны. В первой из них гостям будут рассказывать о волонтерстве, а также предложат сделать своими руками элементы декора и стать участниками квеста. За выполнение заданий игрокам будут выдавать наклейки, которые они потом смогут обменять на памятные призы.

Во второй зоне фестиваля будут представлены различные социально ориентированные проекты и организации столицы. Посетителям также предложат поддержать приюты для животных, передав для них корм.

На третьей площадке 12 апреля, в День космонавтики, запланирован показ фильма "Вызов". Дети же смогут посмотреть там интерактивный кукольный спектакль, в ходе которого юным зрителям расскажут много фактов о космосе. Затем будет организовано необычное световое и музыкальное шоу.

Вместе с тем эксперты и сотрудники НКО расскажут гостям вдохновляющие истории из жизни своих подопечных и поделятся, как помогать и принимать участие в благотворительных программах.

Фестиваль состоится в Москве в шестой раз. За это время на нем побывали более 50 тысяч человек, свои проекты и интерактивы представили свыше 100 некоммерческих организаций города.

Ранее на конкурсе "Московские мастера" появилась номинация для сотрудников социально ориентированных НКО. Прием заявок на конкурс продлится до 6 апреля. В 2025 году конкурс пройдет в 28-й раз. За все время проект объединил свыше 1,3 миллиона человек.

