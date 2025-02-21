В Москве запустили сеть экоточек для сбора ненужных вещей

В столице появились экоконтейнеры, куда можно сдать старую одежду, обувь и домашний текстиль. Вещи, находящиеся в хорошем состоянии, передадут на благотворительность, а изношенные отправят на переработку.

В городе установлено 365 таких точек. Их местоположение можно найти на портале mos.ru. Перед сдачей вещи необходимо постирать и разложить по пакетам. Принимаются одежда, постельное белье, сумки и аксессуары. Изношенные пуховики и пледы отправляют в приюты для животных, а хлопковую ткань перерабатывают в утеплитель или набивку для мебели.

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