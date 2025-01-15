Москвичи сдали около 3 тыс тонн ненужных вещей с помощью сервиса на mos.ru

Москвичи сдали почти 3 тысячи тонн ненужных вещей с помощью специального сервиса на портале mos.ru. В основном люди избавляются от старой бытовой техники и мебели.

За 3 года работы сервиса было подано более 100 тысяч заявок. Специалисты отвозят ненужные вещи в пункты экологичной утилизации и переработки.

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