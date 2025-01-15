Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:45

Город

Москвичи сдали около 3 тыс тонн ненужных вещей с помощью сервиса на mos.ru

Москвичи сдали около 3 тыс тонн ненужных вещей с помощью сервиса на mos.ru

Фестиваль традиций КНР стартует в Москве 28 января

"Аптекарский огород" украсили к празднованию китайского Нового года

Строительство нового вокзала Петровско-Разумовская завершается в Москве

Крещенские купели не будут оборудовать в Москве

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Московский зоопарк показал, как малайская медведица осваивает качели

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за метели

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Москвичи сдали почти 3 тысячи тонн ненужных вещей с помощью специального сервиса на портале mos.ru. В основном люди избавляются от старой бытовой техники и мебели.

За 3 года работы сервиса было подано более 100 тысяч заявок. Специалисты отвозят ненужные вещи в пункты экологичной утилизации и переработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика