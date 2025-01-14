Синоптик Вильфанд: стандартная зимняя погода вернется в Москву в конце января

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Минусовые температурные значения вернутся в столичный регион в конце января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".

"Сильных морозов не ожидается, но она (температура. – Прим. ред.) будет преимущественно отрицательной, потому что циркуляция меняется, и воздушные массы будут перемещаться с северо-запада", – пояснил метеоролог.

Несмотря на привычные зимние значения, температура все равно будет выше нормы, уточнил Вильфанд. При этом в феврале ожидаются периоды, когда мороз достигнет 15 градусов.

Тем временем уже в ближайшие дни в столичный регион придет оттепель. Так, в ночь на 15 января, по прогнозу синоптика, температура зафиксируется в диапазоне от минус 2 до минус 4 градусов, а днем – от 0 до плюс 2.

"А дальше уже все, температура в течение суток около нулевой отметки будет – минус 3 – плюс 2 градуса. А в понедельник и того выше – днем от 0 до плюс 5", – заключил Вильфанд.

Воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки, поступающие в центр Европейской России, приведут к тому, что снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели.

Таким образом, аномально теплая погода в мегаполисе может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле прогнозируется отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.

Вместе с тем в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 23:00 24 января. В Московской области же режим опасности будет действовать до 02:00 25 января.