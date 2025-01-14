Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 24 января

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 23:00 24 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России на сайте.

Тем временем в Московской области режим опасности будет действовать до 02:00 25 января.

Между тем снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели. Это связано с тем, что в центр Европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки, обратил внимание синоптик Роман Вильфанд.

Кроме того, аномально теплая погода в Москве может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле прогнозируется отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.