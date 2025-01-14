Синоптик Тишковец: минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала 2025 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала 2025 года, температурные показатели опустились до минус 8,5 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Зима, провалившаяся по всем фронтам, решила реабилитироваться в глазах жителей Русской равнины. Вчера (13 января. – Прим. ред.) заряды снега, в тылу ложбины циклона, припорошили московскую землю небольшим снежным покровом, а минувшая ночь на старый Новый год (на 14 января. – Прим. ред.) стала самой студеной с начала января", – поделился синоптик.

По его словам, установившемуся в Москве температурному фону все равно не хватает 5 градусов до январской климатической нормы. При этом уже во вторник, 14 января, в столице начнется потепление, и до конца месяца подобных морозов больше не будет.

Между тем аномально теплая погода в столице может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле ожидается отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.