Облачная погода со снегом ожидается в Москве 14 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и снегопадом ожидается в Москве 14 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве прогнозируется в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Между тем высота снежного покрова в Москве может вырасти на 3 сантиметра 14 января. Метеорологи ожидают, что во вторник в столице может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков.

Январь в Москве окажется в пятерке самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, то есть с 1879 года. Морозная погода ожидается лишь в начале последней декады января.

Аномально теплая погода в столице может сохраниться до конца апреля. Так, в феврале отклонение температуры от нормы может составить до 4 градусов. В марте и апреле ожидается отклонение в диапазоне от 1 до 2,5 градуса выше нормы.