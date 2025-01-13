Синоптик Позднякова: январь в Москве войдет в пятерку самых теплых за все время наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Январь в Москве окажется в пятерке самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, то есть с 1879 года. Об этом рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Ночь на 14 января в Москве и области обещает быть с морозцем в пределах минус 8–5 градусов, и эти сутки станут самыми холодными на предстоящей неделе. А дальше, до конца второй декады января, – сплошная оттепель", – поделилась синоптик.

Также она отметила, что морозная погода ожидается лишь в начале последней декады января. Но даже тогда средняя температура в столице окажется выше нормы не менее чем на 4 градуса.

Между тем уже со среды, 15-го числа, в Московском регионе ожидается оттепель, так как дневные температуры будут положительными, а ночные составят минус 1–3 градуса. При такой температуре осадки могут быть только в виде дождей, а атмосферное давление будет около и выше нормы. От снега останется 1–2 сантиметра.