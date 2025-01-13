13 января, 12:02Общество
Высота снежного покрова увеличится в Москве 14 января
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Высота снежного покрова в Москве может вырасти на 3 сантиметра 14 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".
По словам эксперта, 14-го числа может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что повысит высоту снежного покрова в городе. Вильфанд добавил, что в ночь вторник столбики термометров опустятся до значений от минус 6 до минус 8.
При этом в ночь на среду, 15 января, будет отрицательная температура, но уже днем ожидаются небольшие осадки и около нуля градусов.
"В последующие сутки на этой неделе погода существенно не изменится, только ночью температура воздуха станет от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем – от минус 1 до плюс 4 градусов и облачная погода", – заключил Вильфанд.
Между тем оттепель в Московском регионе ожидается с 15 января. Во второй половине недели снежный покров будет сходить.