Высота снежного покрова увеличится в Москве 14 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве может вырасти на 3 сантиметра 14 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

По словам эксперта, 14-го числа может выпасть от 2 до 4 миллиметров осадков, что повысит высоту снежного покрова в городе. Вильфанд добавил, что в ночь вторник столбики термометров опустятся до значений от минус 6 до минус 8.

При этом в ночь на среду, 15 января, будет отрицательная температура, но уже днем ожидаются небольшие осадки и около нуля градусов.

"В последующие сутки на этой неделе погода существенно не изменится, только ночью температура воздуха станет от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем – от минус 1 до плюс 4 градусов и облачная погода", – заключил Вильфанд.

Между тем оттепель в Московском регионе ожидается с 15 января. Во второй половине недели снежный покров будет сходить.

