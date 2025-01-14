Столичные службы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада, сообщил комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Специалисты служб осуществляют постоянный контроль за состоянием дорог и тротуаров. В случае выпадения осадков они проведут комплексную механизированную уборку дорог, тротуаров и дворов с применением противогололедных реагентов, отметило ведомство.

Чтобы облегчить проезд большегрузных машин, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО уже организованы дежурные бригады по буксировке.

Особое внимание уделяется поддержанию чистоты на пешеходных дорожках, тротуарах, а также на остановках общественного транспорта, возле станций метро, МЦК, железнодорожных станций и платформ, пересадочных узлов, объектах социальной сферы и торговли.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 сантиметров", – предупредил заммэра Петр Бирюков.

Между тем снегопад уже начался в некоторых районах Москвы. В связи с этим наблюдается интенсивное движение на внешних сторонах ТТК (Савеловская эстакада), МКАД (Новорижская эстакада) и Садового кольца (от улицы Садовой-Спасской до улицы Садовой-Каретной), сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

Во второй половине дня локальные затруднения могут возникнуть на Ленинградском шоссе в сторону Подмосковья, на ТТК возле Рижской эстакады и на Садовом кольце в районе Таганской площади.

Жителей и гостей столицы попросили пересесть на общественный транспорт или пользоваться личным после 19:00. На загруженность проезжих частей могут повлиять погодные условия, ремонтные работы на дорогах и небольшие аварии с участием транспорта.

За дорожной ситуацией в режиме 24/7 наблюдают сотрудники ситуационного центра и экипажи дорожного патруля ЦОДД, подчеркнуло ведомство.

Между тем желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 23:00 24 января. В Московской области режим опасности будет действовать до 02:00 25 января.

Снег в Москве и Подмосковье полностью растает к концу недели. Это связано с тем, что в центр Европейской России поступают воздушные массы из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки, обратил внимание синоптик Роман Вильфанд.