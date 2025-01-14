Снегопад в Москве увеличит сугробы до 4 сантиметров

В столице спрогнозировали снегопад, который может увеличить сугробы до 4 сантиметров. Пока снежинки падают редко, но уже заметны изменения в некоторых районах города.

На Шмитовском проезде снег только начинает появляться, а на 2-й Хуторской улице его уже видно на тротуарах и газонах. Совсем недавно там еще не было снежного покрова.

В режиме реального времени можно наблюдать, как город постепенно возвращается к зимнему облику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.