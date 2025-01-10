Девять олимпиад пройдут в Москве в начале 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в начале 2025 года для школьников пройдут девять олимпиад. Их проведет департамент образования и науки, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что принять участие в них смогут дети и младшего возраста.

Как рассказали в департаменте, в этом учебном году первый этап Всероссийской олимпиады школьников написали более 500 тысяч человек.

"Подобные состязания пройдут и в начале 2025-го. Например, в январе и феврале ребята смогут подать заявки на олимпиады по физике, математике, робототехнике и биологии. Победители и призеры некоторых из них могут рассчитывать на льготы при поступлении вузы", – пояснили в пресс-службе.

С 13 по 26 января школьники из 4–11-х классов смогут прийти на отборочный этап олимпиады по робототехнике Центра педагогического мастерства. До 15 января – поучаствовать в олимпиаде по программированию, а с 18 по 19 января для учащихся 5–8-х классов пройдет отборочный этап Московской олимпиады школьников по биологии.

Кроме того, в январе запланирован отборочный этап Московской олимпиады школьников по информатике среди учеников 10–11-х классов, а в конце января начнется новый сезон олимпиады "Курчатов" по физике и математике.

В январе и феврале принимаются заявки на участие в московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ по треку "Большие вызовы". В список также вошли конкурс олимпиадного творчества и олимпиада "Математический праздник".

Кроме того, школьники смогут узнать интересные факты о Москве в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы".

Между тем в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Об этом ранее рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он уже обсудил организацию олимпиады на заседании Национального координационного совета. До этого министр просвещения сообщил, что к 2026 году шестым экзаменом по выбору в ЕГЭ может стать арабский язык.