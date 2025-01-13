Диетолог Массамба: во избежание переедания нужно есть медленно и осознанно

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Во избежание переедания нужно употреблять пищу медленно и осознанно, заявила Pravda.Ru диетолог Джулия Массамба.

По словам эксперта, также следует убедиться в том, что в рационе достаточно продуктов, богатых клетчаткой. Кроме того, необходимо тщательно выбирать размер тарелок, чтобы контролировать порции еды.

Массамба рекомендовала во время употребления пищи не отвлекаться на смартфон, а также в течение дня пить достаточное количество воды – от 1,5 до 2 литров. Кроме того, диетолог призвала не следовать принципу "я съел слишком много, поэтому пропускаю прием пищи, чтобы компенсировать это".

Ранее фитнес-тренер Елизавета Прокудина посоветовала россиянам не стремиться быстро избавиться от лишних килограммов после праздников, прибегая к интенсивным тренировкам и строгим диетам. Она считает, что такой подход может нанести вред здоровью и затруднить дальнейшую работу над телом.

Она рекомендовала начать с рационального подхода к питанию: добавить больше овощей, фруктов, нежирный белок и сложные углеводы, а также восстановить водный баланс. При этом физическая активность должна быть умеренной.